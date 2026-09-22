АЖД: Перевалка грузов в терминале Астара выросла на 30%
Инфраструктура
- 22 сентября, 2026
- 15:40
В январе-августе 2026 года в Астаринском терминале (на территории Ирана) было перевалено более 537 тыс. тонн грузов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
В августе соответствующий показатель составил 76 тыс. тонн с ростом на 50%.
Напомним, что Астаринский терминал, строительные работы которого близятся к завершению, после выхода на полную мощность расширит региональные грузовые операции с годовым объемом перевалки 3,5-4 млн тонн.
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