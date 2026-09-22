АЖД: Перевалка грузов в терминале Астара выросла на 30%

В январе-августе 2026 года в Астаринском терминале (на территории Ирана) было перевалено более 537 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В августе соответствующий показатель составил 76 тыс. тонн с ростом на 50%.

Напомним, что Астаринский терминал, строительные работы которого близятся к завершению, после выхода на полную мощность расширит региональные грузовые операции с годовым объемом перевалки 3,5-4 млн тонн.