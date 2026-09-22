Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    АЖД: Перевалка грузов в терминале Астара выросла на 30%

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 15:40
    АЖД: Перевалка грузов в терминале Астара выросла на 30%

    В январе-августе 2026 года в Астаринском терминале (на территории Ирана) было перевалено более 537 тыс. тонн грузов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В августе соответствующий показатель составил 76 тыс. тонн с ростом на 50%.

    Напомним, что Астаринский терминал, строительные работы которого близятся к завершению, после выхода на полную мощность расширит региональные грузовые операции с годовым объемом перевалки 3,5-4 млн тонн.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Астаринский терминал
    ADY: Astara Terminalında yük aşırılması 30 % artıb
    Over 537,000 tons of cargo handled at Astara Terminal in January-August

    Последние новости

    21:22

    В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    Лента новостей