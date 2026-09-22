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    ADY: Astara Terminalında yük aşırılması 30 % artıb

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:14
    ADY: Astara Terminalında yük aşırılması 30 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Astara Terminalında (İran ərazisində) 537 min tondan çox yük aşırılıb.

    Bu barədə "Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən təqribən 30 % çoxdur.

    Təkcə bu ilin avqust ayı üzrə müvafiq göstərici 50 % artımla 76 min ton olub.

    Xatırladaq ki, tikinti işləri yekunlaşmaq üzrə olan Astara Terminalı tam gücü ilə işə düşdükdən sonra illik 3,5-4 milyon ton yükötürmə həcmi ilə regional yük əməliyyatlarını genişləndirəcək.

    Astara terminalı Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    АЖД: Перевалка грузов в терминале Астара выросла на 30%
    Over 537,000 tons of cargo handled at Astara Terminal in January-August

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