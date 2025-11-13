Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    АЖД: Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 6%

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2025
    • 13:15
    В Бакинском международном морском порту в январе-октябре этого года было перевалено около 7 млн тонн грузов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

    Согласно информации, это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Также было отмечено, что за аналогичный период объем перевалки составил 86 тысяч TEU, что более чем на 38% превышает показатели прошлого года.

