АЖД: Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 6%

В Бакинском международном морском порту в январе-октябре этого года было перевалено около 7 млн тонн грузов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).

Согласно информации, это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также было отмечено, что за аналогичный период объем перевалки составил 86 тысяч TEU, что более чем на 38% превышает показатели прошлого года.