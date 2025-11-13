АЖД: Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 6%
Инфраструктура
- 13 ноября, 2025
- 13:15
В Бакинском международном морском порту в январе-октябре этого года было перевалено около 7 млн тонн грузов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанские железные дороги (АЖД).
Согласно информации, это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также было отмечено, что за аналогичный период объем перевалки составил 86 тысяч TEU, что более чем на 38% превышает показатели прошлого года.
Последние новости
13:45
Фото
Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАРВнутренняя политика
13:40
Азербайджан и страны ЦА договорились расширять инвестиционное партнерствоЭкономика
13:40
Запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тоннВ регионе
13:35
В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьмиСоциальная защита
13:33
На поддержку племенного животноводства в Азербайджане направят 17,3 млн манатовАПК
13:31
В Стамбуле произошло землетрясениеВ регионе
13:29
Фото
Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и БадараВнутренняя политика
13:29
Меджнун Мамедов: В 2026 году увеличится финансирование борьбы с болезнями животныхАПК
13:27