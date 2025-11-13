ADY: Bakı Limanında yükaşırmanın həcmi 6 %-ə yaxın artıb
İnfrastruktur
- 13 noyabr, 2025
- 12:52
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) tabeliyində olan Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 7 milyon tona yaxın yük aşırılıb.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % çoxdur.
Həmçinin bildirilib ki, analoji dövrdə limanda aşırılmış 86 min TEU yük həcmi ötən ilin eyni dövrünün göstəricisini 38 %-dən çox üstələyib.
