    ADY: Bakı Limanında yükaşırmanın həcmi 6 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:52
    ADY: Bakı Limanında yükaşırmanın həcmi 6 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) tabeliyində olan Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 7 milyon tona yaxın yük aşırılıb.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % çoxdur.

    Həmçinin bildirilib ki, analoji dövrdə limanda aşırılmış 86 min TEU yük həcmi ötən ilin eyni dövrünün göstəricisini 38 %-dən çox üstələyib.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Bakı limanı yükaşırma
    АЖД: Объем перевалки грузов в Бакинском порту вырос почти на 6%

