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АЖД назначат дополнительные рейсы в регионы в праздничные дни

АЖД назначат дополнительные рейсы в регионы в праздничные дни ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с учетом роста пассажиропотока в дни праздника Рамазан назначило на 10-14 апреля дополнительные рейсы по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.
Инфраструктура
6 апреля 2024 г. 15:44
АЖД назначат дополнительные рейсы в регионы в праздничные дни

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с учетом роста пассажиропотока в дни праздника Рамазан назначило на 10-14 апреля дополнительные рейсы по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, скорый пассажирский поезд по маршруту Баку-Агстафа-Баку 10 и 11 апреля отправится из Баку в Агстафу в 09:15, а в обратном направлении - в 18:00, 12 апреля из Баку в Агстафу - в 09:15, в обратном направлении в 15:00, 12 и 13 апреля из Баку в Агстафу - в 23:55, 13 и 14 апреля в обратном направлении - в 15:00.

Помимо этого, с 10 по 14 апреля ежедневно по маршруту Баку-Габала-Баку будет курсировать скорый пассажирский поезд.

В праздничные дни поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать по графику нерабочих дней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bayram günlərində bölgələrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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