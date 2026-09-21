АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества

Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД; входит в AZCON Holding) Ровшаном Рустамовым в рамках визита в Германию провела встречу с руководством Порта Гамбурга.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Во встрече также приняли участие представители Metrans, дочерней компании Порта Гамбурга по грузоперевозкам. Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между портами Гамбурга и Баку, совершенствования портово-логистической цепочки и расширения транзитного потенциала Среднего коридора.

В ходе обсуждений было подчеркнуто значение интеграции железнодорожного и морского транспорта на фоне растущих между Европой и Азией грузопотоков. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества по развитию мультимодальных перевозок, увеличения объема контейнерных перевозок, цифровизации логистических процессов и более эффективной организации грузоперевозок.

На встрече была отмечена важность транслирования многолетнего международного опыта Порта Гамбурга, особенно в области менеджмента портовых операций, функционирования логистических центров и внедрения цифровых решений.

Было подчеркнут важный вклад, вносимый в повышение конкурентоспособности Среднего коридора путем все большего расширения применения современной техники и технологий в Бакинском порту и усиления координации в железнодорожно-портовых операциях.

По итогам встречи между АЖД и Портом Гамбурга был подписан протокол о развитии сотрудничества. Документ предусматривает расширение обмена опытом между сторонами, осуществление совместных инициатив и выявление новых направлений партнерства в сфере логистики.