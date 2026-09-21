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    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 18:03
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества

    Делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД; входит в AZCON Holding) Ровшаном Рустамовым в рамках визита в Германию провела встречу с руководством Порта Гамбурга.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Во встрече также приняли участие представители Metrans, дочерней компании Порта Гамбурга по грузоперевозкам. Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между портами Гамбурга и Баку, совершенствования портово-логистической цепочки и расширения транзитного потенциала Среднего коридора.

    В ходе обсуждений было подчеркнуто значение интеграции железнодорожного и морского транспорта на фоне растущих между Европой и Азией грузопотоков. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества по развитию мультимодальных перевозок, увеличения объема контейнерных перевозок, цифровизации логистических процессов и более эффективной организации грузоперевозок.

    На встрече была отмечена важность транслирования многолетнего международного опыта Порта Гамбурга, особенно в области менеджмента портовых операций, функционирования логистических центров и внедрения цифровых решений.

    Было подчеркнут важный вклад, вносимый в повышение конкурентоспособности Среднего коридора путем все большего расширения применения современной техники и технологий в Бакинском порту и усиления координации в железнодорожно-портовых операциях.

    По итогам встречи между АЖД и Портом Гамбурга был подписан протокол о развитии сотрудничества. Документ предусматривает расширение обмена опытом между сторонами, осуществление совместных инициатив и выявление новых направлений партнерства в сфере логистики.

    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Фото
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb
    Фото
    ADY, Port of Hamburg sign cooperation protocol

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