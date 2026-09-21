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    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb

    İnfrastruktur
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:42
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) və Hamburq Limanı arasında əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalanıb.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, sənəd səhmdar cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Almaniyaya səfər çərçivəsində Hamburq Limanının rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə imzalanıb.

    Sənəd çərçivəsində tərəflər arasında təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi və logistika sahəsində əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Görüşdə Hamburq Limanının yükdaşımalar üzrə törəmə şirkəti "Metrans"ın nümayəndələri də iştirak edib. Tərəflər Hamburq və Bakı limanları arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, liman-logistika zəncirinin təkmilləşdirilməsi və Orta Dəhliz üzrə tranzit imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar.

    Müzakirələr zamanı Avropa ilə Asiya arasında artan yük axınları fonunda dəmir yolu və dəniz nəqliyyatının inteqrasiyasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Tərəflər multimodal daşımaların inkişafı, konteyner daşımalarının həcminin artırılması, logistika proseslərinin rəqəmsallaşdırılması və yükdaşımaların daha səmərəli təşkili üzrə əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiriblər.

    Görüşdə Hamburq Limanının çoxillik beynəlxalq təcrübəsinin, xüsusilə liman əməliyyatlarının idarə olunması, logistika mərkəzlərinin fəaliyyəti və rəqəmsal həllərin tətbiqi sahəsində əldə olunan təcrübələrin paylaşılmasının əhəmiyyəti qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Bakı Limanında müasir texnika və texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi, eləcə də dəmir yolu-liman əməliyyatlarının koordinasiyasının gücləndirilməsi Orta Dəhlizin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına mühüm töhfə verir.

    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb
    ADY Hamburq Limanı ilə əməkdaşlığın inkişafına dair protokol imzalayıb

    Almaniya Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Hamburq Rövşən Rüstəmov
    Foto
    АЖД и Порт Гамбурга подписали протокол о развитии сотрудничества
    Foto
    ADY, Port of Hamburg sign cooperation protocol

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