"Азерсу" в дни праздника Гурбан будет работать в особом режиме

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "С целью обеспечения потребителей бесперебойной питьевой водой в нерабочие (в дни праздника Гурбан) будут приняты все необходимые меры".
Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.
По его словам, аварийные бригады и Центр звонков "955" в праздничные дни будут обслуживать население 24 часа в сутки.
Просьба к потребителям в связи с проблемами с водоснабжением и канализацией обращаться в Центр звонков ОАО "Азерсу" по телефону 955.
Tural İbadlıАвтор новости
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