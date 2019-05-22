Казахстан намерен поставлять рельсы в Азербайджан

Актюбинский рельсобалочный завод готовит к выпуску новый вид рельсов по европейскому стандарту 60Е1, который будет поставляться за рубеж.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Актюбинский рельсобалочный завод стоимостью свыше 400 млн долларов построен по инициативе Нурсултана Назарбаева и был запущен в мае 2016 года. Сейчас находится в стадии выхода на проектную мощность. Выпускают рельсы 120-метровые и 25-метровые.

На предприятии практически все процессы автоматизированы, ручной труд минимизирован. Завод считается экологически чистым, так как очистные воды не сбрасываются, а очищаются до сухого остатка, который вывозится на полигон. Поэтому вода остается в цикле и выбросов минимум. Завод полностью закрывает потребность «Казахстан Темір Жолы» в рельсах. Кроме этого, поставки осуществляются в Беларусь и Узбекистан, ведутся переговоры о поставках в Азербайджан и Латвию.