Азербайджанское Каспийское морское пароходство намерено выйти на рынок ценных бумаг

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "С момента основания ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (КАСПАР), при нем действует Консультативный Совет, и я, будучи председателем, отчитываюсь перед этим Советом".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, приуроченном к 25 июня - Дню моряка, заявил председатель ЗАО Рауф Велиев.

Он отметил, что в октябре этого года будет праздноваться юбилей пароходства:

"22 октября мы отметим как наше 160-летие, так и 5-летие со дня слияния двух структур и основания КАСПАРа. В среднесрочной перспективе мы планировали наладить деятельность за пределами Каспийских вод, и достигли намеченного. Ныне мы намерены добиться превращения нашей компании в компанию, акции которой продавались бы на мировых фондовых биржах. Верю, что в ближайшие годы мы предпримем шаги в этом направлении".