"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В департаменте по пассажирским перевозкам ЗАО "Азербайджанские железные дороги" накануне праздника Рамазан будет действовать усиленный режим работы.

Как сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО Надир Азмамедов, коллектив департамента проводит серьезные работы по повышению культуры обслуживания в пассажирских поездах: "В связи с повышением плотности пассажиров в праздничные дни к пассажирским поездам, действующим внутри страны, ежедневно будут присоединять 10-15, а иногда и 20 дополнительных вагонов".

"Еще раз доводим до сведения пассажиров, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения”, - отметил представитель ЗАО.