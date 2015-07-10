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    "Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы

    В праздничные дни Рамазан к пассажирским поездам ежедневно будут присоединять 10-20 дополнительных вагонов

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В департаменте по пассажирским перевозкам ЗАО "Азербайджанские железные дороги" накануне праздника Рамазан будет действовать усиленный режим работы.

    Как сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО Надир Азмамедов, коллектив департамента проводит серьезные работы по повышению культуры обслуживания в пассажирских поездах: "В связи с повышением плотности пассажиров в праздничные дни к пассажирским поездам, действующим внутри страны, ежедневно будут присоединять 10-15, а иногда и 20 дополнительных вагонов".

    "Еще раз доводим до сведения пассажиров, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения”, - отметил представитель ЗАО. 

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