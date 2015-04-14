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    ​"Азербайджанские железные дороги" и Moravia Steel заключили дополнительное соглашение

    В Баку состоялась встреча с делегацией чешской компании Moravia Steel

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией чешской компании Moravia Steel.

    Как сообщает Report, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых в Азербайджане проектах в сфере железнодорожного транспорта.

    Пресс-секретарь структуры Надир Азмамедов отметил, что с целью реализации второго этапа "Проекта по реконструкции железных дорог в Азербайджане" между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и подрядчиком - чешской компанией Moravia Steel было подписано дополнительное соглашение к экспортному договору о материально-техническом оснащении и капитальном ремонте 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

    Отметим, что после завершения всех строительных работ на железной дороге Баку-Беюк Кесик средняя скорость поездов составит 140 км в час. Также принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества. 

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