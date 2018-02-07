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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" возобновит деятельность жилищно-строительных кооперативов для удовлетворения жилищных потребностей населения.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде на мероприятии "Итоги четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы): предстоящие задачи".

По его словам, кооперативы будут находиться в управлении одной компании: "С этой целью ведется работа с соответствующими органами исполнительной власти в связи с выдачей сертификатов недвижимости на квартиры, которые строятся или планируется построить".