Азербайджан принимает участие в создании нового международного железнодорожного маршрута

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры по созданию нового маршрута, предусматривающего грузоперевозки из южных областей Китая через территории Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана в Азербайджан, а далее в Европу. Как сообщает Report со ссылкой на периодическую печать, об этом сказал председатель отделения Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хейрулла Гумбатов.

По его словам, с целью повышения транзитного потенциала страны АЖД вместе с другими транспортными структурами является инициатором и участником уже нескольких крупных международных проектов.

"В конце прошлого года создана Ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута, внедрены единые тарифы и система единого окна. В настоящее время принимаются меры по подготовке альтернативных маршрутов в рамках коридора Восток-Запад. С целью развития международного транспортного маршрута Север-Юг в результате совместной деятельности железных дорог Азербайджана, России и Ирана осуществлена тестовая транспортировка грузов из иранского порта Бендер-Аббас в Москву за 14 дней, достигнута договоренность о внедрении единой ценовой политики по грузоперевозкам", - отметил Х. Гумбатов.

Кроме того, проводятся меры по развитию грузоперевозок с применением единых тарифов по маршруту Иран-Азербайджан-Черное море-Европа и в обратном направлении, добавил он.