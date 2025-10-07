Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

Азербайджан примет участие во второй конференции по инициативе "Глобальный портал" (Global Gateway), которая пройдет 9-10 октября в Брюсселе.

Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии ожидается участие министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева.

Форум сосредоточится на обсуждениях развития глобальной связанности в условиях геополитических и геоэкономических вызовов. В нем примут участие высокопоставленных представителей правительств, финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества для изучения инновационных стратегий по увеличению инвестиций Global Gateway в странах-партнерах.

Инициатива "Глобальный портал" была представлена в 2021 году. Она направлена на инвестирование в проекты развития интеллектуальных, экологически чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах в мире.

Азербайджан входит в число приоритетных направлений для инициативы Global Gateway как важное звено Среднего коридора.

Первый форум Global Gateway прошел в Брюсселе 25–26 октября 2023 года. В нем приняли участие более 40 высокопоставленных представителей правительств ЕС и других стран мира, финансовых учреждений и бизнеса, чтобы обсудить потребности мира в инвестициях, найти решения и создать новые партнерства.