Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2025
    • 17:51
    Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

    Азербайджан примет участие во второй конференции по инициативе "Глобальный портал" (Global Gateway), которая пройдет 9-10 октября в Брюсселе.

    Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии ожидается участие министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева.

    Форум сосредоточится на обсуждениях развития глобальной связанности в условиях геополитических и геоэкономических вызовов. В нем примут участие высокопоставленных представителей правительств, финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества для изучения инновационных стратегий по увеличению инвестиций Global Gateway в странах-партнерах.

    Инициатива "Глобальный портал" была представлена в 2021 году. Она направлена на инвестирование в проекты развития интеллектуальных, экологически чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах в мире.

    Азербайджан входит в число приоритетных направлений для инициативы Global Gateway как важное звено Среднего коридора.

    Первый форум Global Gateway прошел в Брюсселе 25–26 октября 2023 года. В нем приняли участие более 40 высокопоставленных представителей правительств ЕС и других стран мира, финансовых учреждений и бизнеса, чтобы обсудить потребности мира в инвестициях, найти решения и создать новые партнерства.

    Global Gateway Европейский союз конференция Рашад Набиев

    Последние новости

    18:11
    Фото

    Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭ

    Финансы
    18:08
    Фото

    В Баку проходит выставка халяльной продукции

    Бизнес
    18:05
    Фото

    В Минздраве обсуждена организация медицинского обслуживания на освобожденных территориях

    Здоровье
    18:01

    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

    В регионе
    18:00

    Велогонка "Баку-Ханкенди" пройдет в мае 2026 года

    Индивидуальные
    17:54

    ВБ: Азербайджанский "зеленый переход" способен стимулировать рост в Европе и Центральной Азии

    Энергетика
    17:51

    Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

    Инфраструктура
    17:49

    Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:48

    Кризис с уходом Лекорню обойдется Франции в €15 млрд

    Другие страны
    Лента новостей