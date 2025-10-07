İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Brüsseldə "Global Gateway" forumunda iştirak edəcək

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2025
    • 19:04
    Azərbaycan Brüsseldə Global Gateway forumunda iştirak edəcək

    Azərbaycan 9-10 oktyabr tarixlərində Brüsseldə keçiriləcək "Global Gateway" təşəbbüsü çərçivəsində ikinci konfransda iştirak edəcək.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, tədbirdə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin iştirakı gözlənilir.

    Forumda əsas diqqət geosiyasi və geoiqtisadi çağırışlar şəraitində qlobal əlaqələrin inkişafı ilə bağlı müzakirələrə yönəldiləcək. Tədbirdə iştirak edəcək hökumət, maliyyə qurumları, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyətinin yüksək səviyyəli nümayəndələri tərəfdaş ölkələrdə "Global Gateway" investisiyalarının artırılması üçün innovativ strategiyaları araşdıracaqlar.

    Xatırladaq ki, "Global Gateway" təşəbbüsü 2021-ci ildə təqdim edilib. Bu təşəbbüs dünyada rəqəmsal, enerji və nəqliyyat sektorlarında intellektual, ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz əlaqələrin inkişafı layihələrinə investisiya qoyuluşunu nəzərdə tutur.

    Azərbaycan Orta Dəhlizin mühüm həlqəsi kimi "Global Gateway" təşəbbüsünün prioritet istiqamətləri sırasında yer alır.

    İlk "Global Gateway" forumu 25-26 oktyabr 2023-cü il tarixlərində Brüsseldə keçirilib.

    Azərbaycan Brüssel Global Gateway Rəşad Nəbiyev
    Азербайджан примет участие в Global Gateway Forum в Брюсселе

    Son xəbərlər

    19:29

    Putin MDB dövlət başçılarının Düşənbə sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    19:24

    İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"

    Fərdi
    19:16

    Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər

    Digər ölkələr
    19:09

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VII turun mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:04
    Foto

    Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmişlərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    19:04

    Azərbaycan Brüsseldə "Global Gateway" forumunda iştirak edəcək

    İnfrastruktur
    19:03
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha bir güləşçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:01

    Azərbaycan paragüllə atıcısı Xorvatiyada Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    18:57

    SMIIC: Ümumi halal standartları sayəsində bir ölkədə sertifikatlaşdırılmış məhsul digərində də etibarlı olacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti