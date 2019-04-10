Азербайджан предложил Корее воспользоваться возможностями Транскаспийского маршрута

В сеульском офисе Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) состоялась встреча между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым и президентом KORAIL Сон Бьёнг Соком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

На встрече Джавид Гурбанов рассказал о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана и преобразованиях, проводимых на железных дорогах страны. Он представил подробную информацию о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридорах "Север-Юг" и "Юг-Запад", Транскаспийском международном транспортном маршруте.

По словам Джавида Гурбанова, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) обеспечивает транспортировку грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Одним из важнейших достижений в повышении конкурентоспособности Среднего коридора является ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Будучи неотъемлемой частью Среднего коридора, БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой. Корейская национальная железнодорожная корпорация могла бы рассмотреть возможность присоединения к проекту Средний коридор в целях осуществления регулярных грузоперевозок в Европу, используя широкие терминальные возможности портов Ляньюньган и Пусан, подчеркнул Гурбанов.

В рамках встречи были обсуждены вопросы расширения двусторонних связей.

В ходе визита в Корею азербайджанская делегация ознакомилась также с работой порта Пусан.