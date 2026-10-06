Азербайджан поощряет более активное участие британских компаний в Среднем коридоре

Азербайджан поощряет более активное участие британских компаний и британского экспортно-кредитного агентства UK Export Finance (UKEF) в инфраструктурных и логистических проектах вдоль Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VIII заседании Азербайджано-британской межправительственной комиссии в Баку.

По его словам, сегодняшние геоэкономические реалии вновь подчеркивают важность надежных и диверсифицированных транспортных маршрутов:

"Азербайджан, расположенный на пересечении Востока и Запада, играет важную роль в обеспечении устойчивого транспортного сообщения между Европой и Азией, являясь одним из ключевых транспортно-логистических узлов Среднего коридора. В последние годы наши значительные инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру, включая Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, значительно увеличили пропускную способность коридора".

Шахбазов отметил, что в перспективе приоритетными направлениями остаются дальнейшее увеличение пропускной способности коридора и ускорение его цифровизации.

"В этой сфере существуют значительные возможности для расширения нашего сотрудничества. Рост транзитных грузоперевозок между нашими странами на 14% в 2025 году свидетельствует о наличии такого потенциала", - сказал он.