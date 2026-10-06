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    Азербайджан поощряет более активное участие британских компаний в Среднем коридоре

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 15:35
    Азербайджан поощряет более активное участие британских компаний в Среднем коридоре

    Азербайджан поощряет более активное участие британских компаний и британского экспортно-кредитного агентства UK Export Finance (UKEF) в инфраструктурных и логистических проектах вдоль Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VIII заседании Азербайджано-британской межправительственной комиссии в Баку.

    По его словам, сегодняшние геоэкономические реалии вновь подчеркивают важность надежных и диверсифицированных транспортных маршрутов:

    "Азербайджан, расположенный на пересечении Востока и Запада, играет важную роль в обеспечении устойчивого транспортного сообщения между Европой и Азией, являясь одним из ключевых транспортно-логистических узлов Среднего коридора. В последние годы наши значительные инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру, включая Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, значительно увеличили пропускную способность коридора".

    Шахбазов отметил, что в перспективе приоритетными направлениями остаются дальнейшее увеличение пропускной способности коридора и ускорение его цифровизации.

    "В этой сфере существуют значительные возможности для расширения нашего сотрудничества. Рост транзитных грузоперевозок между нашими странами на 14% в 2025 году свидетельствует о наличии такого потенциала", - сказал он.

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-британские отношения Средний коридор UKEF Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс
    Azərbaycan Orta Dəhlizdə Britaniya şirkətlərinin daha fəal iştirakını təşviq edir
    Azerbaijan encouraging greater participation by British companies in Middle Corridor
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