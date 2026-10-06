İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan Orta Dəhlizdə Britaniya şirkətlərinin daha fəal iştirakını təşviq edir

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:44
    Azərbaycan Orta Dəhlizdə Britaniya şirkətlərinin daha fəal iştirakını təşviq edir

    Azərbaycan Orta Dəhlizdə Britaniya şirkətlərinin daha fəal iştirakını təşviq edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən 8-cı iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bugünkü geoiqtisadi reallıqlar etibarlı və diversifikasiya olunmuş nəqliyyat marşrutlarının əhəmiyyətini bir daha vurğulayır: "Şərq və Qərbin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Orta Dəhliz boyunca əsas nəqliyyat və logistika qovşaqlarından biri kimi Avropa və Asiya arasında davamlı bağlantının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Son illərdə nəqliyyat və logistika infrastrukturuna, o cümlədən Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanına və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoluna qoyduğumuz mühüm sərmayələr dəhlizin buraxılış qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb".

    P. Şahbazov bildirib ki, gələcəyə baxaraq, prioritet dəhlizin buraxılış qabiliyyətini daha da artırmaq və onun rəqəmsallaşdırılmasını sürətləndirməkdir: "Bu sahədə əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün də böyük imkanlar var. 2025-ci ildə ölkələrimiz arasında tranzit yükdaşımalarında 14 %-lik artım bu potensialı əks etdirir. Biz Britaniya şirkətlərinin və Böyük Britaniyanın ixrac krediti agentliyi - "UK Export Finance"ın (UKEF) Orta Dəhliz boyunca infrastruktur və logistika layihələrində daha fəal iştirakını təşviq edirik".

    Азербайджан поощряет более активное участие британских компаний в Среднем коридоре
    Azerbaijan encouraging greater participation by British companies in Middle Corridor
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti