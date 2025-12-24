Азербайджан поделится с миром опытом решения жилищных проблем

Азербайджан намерен поделиться с мировыми странами своим опытом в сфере решения жилищных проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

По его словам, в преддверии проведения 13-й Сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13) в стране осуществляется ряд последовательных мероприятий: "Разрабатываются генеральные планы городов, и на основе этих документов регионы развиваются планомерно. В рамках форума предусматривается обсуждение ряда актуальных вопросов в условиях ускоряющейся урбанизации, особенно жилищных проблем".

И.Исбатов отметил, что эти проблемы наиболее ярко проявляются в развивающихся странах, особенно на территориях, где проживает социально уязвимое население. По его словам, у Азербайджана в этой сфере имеется значительный опыт и конкретные результаты. Так, за короткий период подготовлены градостроительные документы для сотен населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, где продолжается поэтапное возвращение населения.

Заместитель председателя отметил, что в настоящее время восстановительные работы ведутся в 12 городах на основе утвержденных документов. "Подготовка и реализация этих решений в столь сжатые сроки являются редким примером в международной практике", - подчеркнул он.

По его словам, во время форума предусматривается обмен опытом, полученным Азербайджаном в этой сфере, со специалистами из разных стран мира.