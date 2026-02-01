Пакистанские военные ликвидировали 145 террористов в Белуджистане

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 145 боевиков в Белуджистане почти за двое суток.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил официальный представитель юго-западной провинции.

Отмечается, что рейды проводятся после одного из самых смертоносных актов насилия террористических группировок по всему Белуджистану за последние годы.

Ранее сообщалось, что сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за серию скоординированных атак в пакистанской провинции Белуджистан, в ходе которых погибли свыше 80 человек.