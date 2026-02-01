Футболист французского клуба переходит в "Ювентус"
Футбол
- 01 февраля, 2026
- 13:09
Игрок французской "Ниццы" Жереми Бога продолжит карьеру в итальянском "Ювентусе".
Как сообщает Report, об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его словам, 29-летний вингер отправился в Турин для прохождения медицинского обследования, после чего подпишет официальный контракт.
Напомним, ранее Жереми Бога уже выступал в Италии, в командах "Аталанты" и "Сассуоло". В текущем сезоне Лиги 1 он принял участие в 14 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.
