Азербайджан поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31

Азербайджан с большим удовлетворением поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31 в 2026 году.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Энергетическом форуме Азербайджан-Турция, в Измире.

Он напомнил, что вклад Турции в климатическую повестку, принятые этой страной важные решения и региональное лидерство повышают уверенность в том, что она сможет успешно выполнить эту ответственную роль.

"Как председательство COP29, мы желаем Турции успехов на этом пути", - сказал Бабаев.