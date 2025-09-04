Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Азербайджан поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31

    Инфраструктура
    • 04 сентября, 2025
    • 16:55
    Азербайджан поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31

    Азербайджан с большим удовлетворением поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31 в 2026 году.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Энергетическом форуме Азербайджан-Турция, в Измире.

    Он напомнил, что вклад Турции в климатическую повестку, принятые этой страной важные решения и региональное лидерство повышают уверенность в том, что она сможет успешно выполнить эту ответственную роль.

    "Как председательство COP29, мы желаем Турции успехов на этом пути", - сказал Бабаев.

    Лента новостей