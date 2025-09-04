Азербайджан поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31
Инфраструктура
- 04 сентября, 2025
- 16:55
Азербайджан с большим удовлетворением поддерживает кандидатуру Турции на проведение COP31 в 2026 году.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Энергетическом форуме Азербайджан-Турция, в Измире.
Он напомнил, что вклад Турции в климатическую повестку, принятые этой страной важные решения и региональное лидерство повышают уверенность в том, что она сможет успешно выполнить эту ответственную роль.
"Как председательство COP29, мы желаем Турции успехов на этом пути", - сказал Бабаев.
