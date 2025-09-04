Azərbaycan Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi namizədliyini alqışlayır
İnfrastruktur
04 sentyabr, 2025
- 16:33
Azərbaycan qardaş Türkiyənin 2026-cı ildə COP31-ə ev sahibliyi üçün namizədliyini irəli sürməsini böyük məmnuniyyətlə alqışlayır.
"Report"un Türkiyə bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan–Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.
O xatırladıb ki, Türkiyənin iqlim gündəliyinə verdiyi töhfələr, qəbul etdiyi mühüm qərarlar və regional liderliyi bu məsuliyyətli rolu uğurla həyata keçirə biləcəyinə olan inamı artırır.
"COP29 sədrliyi olaraq biz bu yolda Türkiyəyə uğurlar arzulayırıq", - deyə M. Babayev vurğulayıb.
