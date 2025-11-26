Азербайджан обсудил с МОТ вопрос цифровизации в морском судоходстве

Азербайджан обсудил с Международной организацией труда (МОТ) вопрос цифровизации в морском судоходстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Эльмина Мамедова с директором Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Михаилом Пушкиным.

В ходе встречи обсуждены шаги, предпринимаемые Азербайджаном по реализации Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС) 2006 года, возможности, которые данный процесс создаст для страны, и ожидаемые результаты.

Стороны обменялись мнениями о текущих проблемах с ратификацией Конвенции и применением международных стандартов, необходимых для ее эффективного исполнения. МОТ выразила готовность оказать Азербайджану техническую и институциональную поддержку в данном направлении.

На встрече также рассмотрены перспективы сотрудничества в укреплении человеческого капитала в этой сфере и применении передового международного опыта.