İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan BƏT ilə dəniz nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 15:34
    Azərbaycan BƏT ilə dəniz nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) ilə dəniz nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr nazir müavini Elmin Məmmədov BƏT-nin Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Ofisinin direktoru Mixail Puşkin ilə görüşündə aparılıb.

    Görüş zamanı Azərbaycanın 2006-cı il Dənizçilik Əmək Konvensiyasının ("Maritime Labour Convention", MLC) həyata keçirilməsi istiqamətində atdığı addımlar, bu prosesin ölkəmiz üçün yaradacağı imkanlar və gözlənilən nəticələr müzakirə olunub.

    Tərəflər Konvensiyanın ratifikasiyası və səmərəli icrası üçün tələb olunan beynəlxalq standartların tətbiqi ilə bağlı mövcud çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bu istiqamətdə Azərbaycana texniki və institusional dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirib.

    Görüşdə, həmçinin bu sahədə insan kapitalının gücləndirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi üzrə əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib.

    Beynəlxalq Əmək Təşkilatı rəqəmsallaşdırılma nəqliyyat

    Son xəbərlər

    15:53

    Oleq Belozyorov: "МDB nəqliyyаt sistеmi yüksək səmərəlilik nümаyiş еtdirir"

    İnfrastruktur
    15:53

    Nayrobidə keçirilən "UN-Habitat"ın İcraiyyə Şurasının 3-cü sessiyası yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    15:52

    NDU-nun Beynəlxalq Kembric Məktəbinə yeni dərsliklər təqdim olunub

    Elm və təhsil
    15:52
    Foto

    Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:50

    Azərbaycan və Qazaxıstan Orta Dəhlizi və ADY üçün lokomotivlərin istehsalını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    15:41
    Foto

    "Araz" AI Challenge - 2025" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı

    Biznes
    15:41

    Ədliyyə Nazirliyinin iki əməkdaşına ali xüsusi rütbə verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    15:40

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan heyəti mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Kiyevdə ağaclar əkilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti