Азербайджан обсудил с Mastercard сотрудничество по транзитным перевозкам

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обсудило с компанией Mastercard возможности сотрудничества в сфере транзитных перевозок и в целом в транспортной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Рашад Набиев на своей странице в социальной сети "X".

"Мы провели встречу с вице-председателем и президентом по стратегическому развитию компании Mastercard Джоном Хантсманом. Также обменялись мнениями о создании в Баку центра передового опыта по кибербезопасности", - отметил министр.

Набиев сообщил, что на встрече также состоялся обмен мнениями по искусственному интеллекту, кибербезопасности, цифровому развитию.