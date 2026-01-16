Азербайджан обсудил с Mastercard сотрудничество по транзитным перевозкам
- 16 января, 2026
- 17:45
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обсудило с компанией Mastercard возможности сотрудничества в сфере транзитных перевозок и в целом в транспортной сфере.
Как сообщает Report, об этом заявил глава ведомства Рашад Набиев на своей странице в социальной сети "X".
"Мы провели встречу с вице-председателем и президентом по стратегическому развитию компании Mastercard Джоном Хантсманом. Также обменялись мнениями о создании в Баку центра передового опыта по кибербезопасности", - отметил министр.
Набиев сообщил, что на встрече также состоялся обмен мнениями по искусственному интеллекту, кибербезопасности, цифровому развитию.
