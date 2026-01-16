Azərbaycan "Mastercard"la tranzit daşımaları üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
İnfrastruktur
- 16 yanvar, 2026
- 17:35
Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi "Mastercard" şirkəti ilə tranzit daşımaları və ümumilikdə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Mastercard" şirkətinin sədr müavini və strateji inkişaf üzrə prezidenti Con Hantsman ilə görüş keçirdik. Həmçinin Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə mükəmməllik mərkəzinin yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq", - deyə nazir qeyd edib.
R.Nəbiyev görüşdə həmçinin süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, rəqəmsal inkişaf ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.
Son xəbərlər
18:07
Foto
Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənirİnfrastruktur
18:00
Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıbRegion
17:53
Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilibDaxili siyasət
17:46
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2024-cü ili mənfəətlə başa vurubMaliyyə
17:44
QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu varXarici siyasət
17:42
Foto
WUF13 ərəfəsində Azərbaycan və UN-Habitat mühüm nailiyyətə imza atıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
17:42
Naxçıvanın ixracı 28 %-dən çox artıbBiznes
17:42
Foto
TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirirSağlamlıq
17:40