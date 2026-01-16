İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan "Mastercard"la tranzit daşımaları üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:35
    Azərbaycan Mastercardla tranzit daşımaları üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi "Mastercard" şirkəti ilə tranzit daşımaları və ümumilikdə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Mastercard" şirkətinin sədr müavini və strateji inkişaf üzrə prezidenti Con Hantsman ilə görüş keçirdik. Həmçinin Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə mükəmməllik mərkəzinin yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq", - deyə nazir qeyd edib.

    R.Nəbiyev görüşdə həmçinin süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, rəqəmsal inkişaf ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.

    Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Mastercard” Rəşad Nəbiyev Con Hantsman
    Foto
    Азербайджан обсудил с Mastercard сотрудничество по транзитным перевозкам
    Foto
    Azerbaijan discusses transport cooperation with Mastercard

    Son xəbərlər

    18:07
    Foto

    Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənir

    İnfrastruktur
    18:00

    Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıb

    Region
    17:53

    Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilib

    Daxili siyasət
    17:46

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2024-cü ili mənfəətlə başa vurub

    Maliyyə
    17:44

    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    WUF13 ərəfəsində Azərbaycan və UN-Habitat mühüm nailiyyətə imza atıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    17:42

    Naxçıvanın ixracı 28 %-dən çox artıb

    Biznes
    17:42
    Foto

    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir

    Sağlamlıq
    17:40

    İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti