    Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    10 октября, 2025
    • 10:00
    Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Азербайджан обсудил с Европейским союзом (ЕС) вопросы развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.

    "Мы приняли участие во втором заседании Диалога высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и ЕС в Брюсселе. Во время встречи мы обсудили вопросы будущих перспектив Зангезурского коридора и возможной поддержки ЕС в развитии транспортной инфраструктуры Нахчывана", - отметил он.

    Р. Набиев подчеркнул, что провел обмен мнениями о сотрудничестве в области авиационного, морского и автомобильного транспорта, а также о существующих возможностях и новых инициативах в направлении расширения транспортных связей.

    Azərbaycan Aİ ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə edib

