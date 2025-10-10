Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана
Инфраструктура
- 10 октября, 2025
- 10:00
Азербайджан обсудил с Европейским союзом (ЕС) вопросы развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.
"Мы приняли участие во втором заседании Диалога высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и ЕС в Брюсселе. Во время встречи мы обсудили вопросы будущих перспектив Зангезурского коридора и возможной поддержки ЕС в развитии транспортной инфраструктуры Нахчывана", - отметил он.
Р. Набиев подчеркнул, что провел обмен мнениями о сотрудничестве в области авиационного, морского и автомобильного транспорта, а также о существующих возможностях и новых инициативах в направлении расширения транспортных связей.
Последние новости
10:22
Фото
Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в БакуПроисшествия
10:20
Фото
Видео
На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решенияИнфраструктура
10:16
В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человекДругие страны
10:13
Азербайджанская строительная компания фактически обанкротиласьБизнес
10:06
Глава Конгресса Перу принес присягу в качестве президента - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:04
В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на одинВнешняя политика
10:00
Фото
Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры НахчыванаИнфраструктура
10:00
Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГВнешняя политика
09:55