Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

Азербайджан обсудил с Европейским союзом (ЕС) вопросы развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы приняли участие во втором заседании Диалога высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и ЕС в Брюсселе. Во время встречи мы обсудили вопросы будущих перспектив Зангезурского коридора и возможной поддержки ЕС в развитии транспортной инфраструктуры Нахчывана", - отметил он.

Р. Набиев подчеркнул, что провел обмен мнениями о сотрудничестве в области авиационного, морского и автомобильного транспорта, а также о существующих возможностях и новых инициативах в направлении расширения транспортных связей.