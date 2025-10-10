Azərbaycan Aİ ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə edib
- 10 oktyabr, 2025
- 09:38
Azərbaycan Avropa İfttifaqı (Aİ) ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına Aİ-nin mümkün dəstəyini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Brüsseldə Azərbaycan və Aİ arasında Yüksək Səviyyəli Nəqliyyat Dialoqunun ikinci iclasında iştirak etdik. Görüş zamanı Zəngəzur dəhlizinin gələcək perspektivləri və Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına Aİ-nin mümkün dəstəyi məsələlərini müzakirə etdik", - deyə o qeyd edib.
R.Nəbiyev həmçinin hava, dəniz və avtomobil nəqliyyatı sahələrində əməkdaşlıq, eləcə də nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində mövcud imkanlar və yeni təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi apardığını bəyan edib.