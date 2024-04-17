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Азербайджан намерен привлечь инвесторов к созданию земельных участков на Каспии

Азербайджан намерен привлечь инвесторов к созданию земельных участков на Каспии Правительство Азербайджана хочет привлечь инвесторов к созданию искусственных земельных участков в Каспийском море.
Инфраструктура
17 апреля 2024 г. 12:59
Азербайджан намерен привлечь инвесторов к созданию земельных участков на Каспии

Правительство Азербайджана хочет привлечь инвесторов к созданию искусственных земельных участков в Каспийском море.

Как сообщает Report, об этом глава Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмайлов сказал в ходе обсуждения проекта закона "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Эти земли будут созданы как на северном, так и на южном берегах азербайджанского сектора Каспия, они не были учтены в Генеральном плане Баку", - сказал он.

По его словам, законопроект отражает специфику создания искусственных земельных участков. "Проекты строительства будут разрабатываться в соответствии с Градостроительным кодексом. При этом будут учтены их экологические и другие последствия", - добавил глава Аппарата.

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Версия на азербайджанском языке Komitə rəsmisi: "Süni torpaq sahələri yaratmaqla ölkəyə investor cəlb etmək istəyirik"

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