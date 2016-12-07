Азербайджан, Казахстан, Турция и Грузия подписали новый меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в ЗАО “Азербайджанские железные дороги” состоялась встреча представителей железнодорожных администраций Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии.

На встрече приняли участие председатель АЖД Джавид Гурбанов, вице-президент АО "Казахстанские железные дороги" Канат Алпысбаев, гендиректор Турецкой государственной железной дороги Вейси Курт и гендиректор АО "Грузинские железные дороги" Мамука Бахтадзе. Об этом сообщили Report в пресс-службе АЖД.

Стороны обсудили перспективы развития Транскаспийского международного транспортного коридора, вопросы увеличения объема грузоперевозок по этому маршруту и оптимизации тарифов.

В заключение встречи подписан меморандум о взаимопонимании.

На мероприятии также приняли участие гендиректор Бакинского международного торгового порта Талех Зиядов, председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.

Отметим, что 3 августа 2015 года первый тестовый контейнерный поезд Nomad Express, следующий по маршруту Шихэцзы-Достык-Актау-Алят, прибыл в Бакинский международный морской торговый порт. Контейнерные перевозки стали результатом достигнутой главами железнодорожных ведомств на заседаниях Координационного комитета Транскаспийского международного транспортного маршрута договоренности по тарифной политике и созданию приемлемых технических условий.

Курсирующий по Транскаспийскому транспортному маршруту поезд Nomad Express доставляет грузы из Китая в Европу в течение 10-12 дней. Это одно из преимуществ транспортного коридора. После завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс грузопропускная способность коридора возрастет, а сроки доставки сократятся.