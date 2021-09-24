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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области археологии

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области археологии Азербайджан хочет воспользоваться научным опытом Турции.
Инфраструктура
24 сентября 2021 г. 18:02
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области археологии
Мехмет Нури Эрсой

Азербайджан хочет воспользоваться научным опытом Турции.

Как передает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, на встречах с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым обсуждались, в основном, археологические раскопки и реставрация: "Обе стороны готовят протокол для сотрудничества. Мы будем поддерживать совместные проекты. Одна из основных тем обсуждения связана с систематической подготовкой кадрового резерва, а также с участием турецких специалистов в археологических и реставрационных проектах Азербайджана”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arxeologiya və restavrasiya üzrə əməkdaşlıq edəcək

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