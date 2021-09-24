Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области археологии

Азербайджан хочет воспользоваться научным опытом Турции.

Азербайджан хочет воспользоваться научным опытом Турции.

Как передает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, на встречах с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым обсуждались, в основном, археологические раскопки и реставрация: "Обе стороны готовят протокол для сотрудничества. Мы будем поддерживать совместные проекты. Одна из основных тем обсуждения связана с систематической подготовкой кадрового резерва, а также с участием турецких специалистов в археологических и реставрационных проектах Азербайджана”.