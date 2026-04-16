Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по e-CMR
- 16 апреля, 2026
- 15:38
Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по e-CMR (электронной транспортной накладной) в рамках 24-го заседания межправительственной комиссии в Зангилане.
Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, документ подписали вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и России Алексей Оверчук.
Документ предусматривает создание условий для внедрения электронной международной накладной (e-CMR) в Азербайджане и России и направлен на расширение цифровизации в сфере автомобильных перевозок, повышение эффективности и прозрачности грузоперевозок, а также дальнейшее развитие транспортно-логистических связей между двумя странами.
