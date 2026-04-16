İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan və Rusiya arasında "e-CMR" üzrə "yol xəritəsi" imzalanıb

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 15:20
    Azərbaycan və Rusiya arasında e-CMR üzrə yol xəritəsi imzalanıb

    Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclası çərçivəsində "e-CMR" üzrə "yol xəritəsi" imzalanıb.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan və Rusiyanın baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Aleksey Overçuk imzalayıblar.

    Sənəd Azərbaycan və Rusiyada elektron beynəlxalq yükdaşıma qaiməsinin (e-CMR) tətbiqi üçün şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur, avtomobil nəqliyyatı sahəsində rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi, yükdaşımaların daha operativ və şəffaf həyata keçirilməsi, həmçinin iki ölkə arasında nəqliyyat-logistika əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır.

    Şahin Mustafayev Aleksey Overçuk Azərbaycan Rusiya
    Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по e-CMR
    Azerbaijan, Russia sign roadmap on e‑CMR implementation

    Son xəbərlər

    17:54

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Fərdi
    17:46

    Maliyyə
    17:40

    Futbol
    17:34

    Maliyyə
    17:33

    Futbol
    17:32

    Xarici siyasət
    17:31

    Elm və təhsil
    17:27

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti