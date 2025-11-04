Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках UN-Habitat

    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2025
    • 22:08
    Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах в рамках Второго всемирного саммита по социальному развитию в Дохе.

    В ходе встречи обсуждались новые возможности сотрудничества в контексте сопредседательства Азербайджана в Межправительственной рабочей группе по "Доступному жилью для всех". Стороны подчеркнули намерение углублять сотрудничество в преддверии Всемирного форума городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в мае 2026 года.

    Было отмечено, что Азербайджан продолжит прилагать усилия по укреплению глобального диалога совместно с UN-Habitat в рамках предоставления доступного жилья, устойчивого к климатическим изменениям градостроительства и инклюзивного городского развития.

    Азербайджан ООН UN-HABITAT Доха
