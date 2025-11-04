İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    • 04 noyabr, 2025
    • 21:47
    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Sosial İnkişaf üzrə İkinci Dünya Sammiti çərçivəsində BMT-nin Məskunlaşma Proqramının ("UN-Habitat") icraçı direktoru Anaklaudia Rossbax ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyevin "X"-dəki paylaşımında bildirib.

    Görüş zamanı Azərbaycanın "Hər kəs üçün Münasib Mənzil" üzrə Hökumətlərarası İşçi Qrupun həmsədri seçilməsinin yaratdığı yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib və 2026-cı ilin may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) ərəfəsində əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək niyyəti vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, "UN-Habitat" ilə birgə münasib mənzil, iqlimədavamlı şəhərlər və inklüziv şəhər inkişafı sahələrində qlobal dialoqun gücləndirilməsi istiqamətində səylər davam etdiriləcək.

    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı Anar Quliyev doha Sosial İnkişaf üzrə İkinci Dünya Sammiti

    Son xəbərlər

    21:57

    "Neftçi"nin üzvü FIBA Avropa Kubokunda ötən ayın ən yaxşı basketbolçusu seçilib

    Komanda
    21:51
    Foto

    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    21:47
    Foto

    BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    21:42
    Foto

    Nayrobidə 8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    21:39

    Zelenski: Ukrayna Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Digər ölkələr
    21:31
    Video

    "Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    Futbol
    21:22
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:01

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti