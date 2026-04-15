Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Инфраструктура
    • 15 апреля, 2026
    • 16:39
    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Азербайджан и Латвия могут создать совместный Бизнес-совет для расширения деловых связей между странами.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на 9-м заседании Межправительственной комиссии в Шуше.

    По его словам, создание азербайджано-латвийского Бизнес-совета станет важным шагом для развития сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса. "Для укрепления экономических связей необходимо активнее проводить бизнес-форумы, B2B-встречи, а также организовывать взаимные бизнес-миссии", - отметил он.

    Ахундов подчеркнул, что перспективными направлениями взаимодействия остаются сельское хозяйство, промышленность, туризм и трансфер технологий. При этом особое внимание может быть уделено развитию "зеленой экономики".

    Он добавил, что опыт Латвии в сфере восстановления лесов и озеленения может быть применен в Азербайджане, в том числе на освобожденных территориях.

    Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-латвийские отношения Бизнес-совет
    Azərbaycan-Latviya Biznes Şurası yaradıla bilər

