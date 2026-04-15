Azərbaycan-Latviya Biznes Şurası yaradıla bilər
- 15 aprel, 2026
- 16:25
Azərbaycan və Latviya arasında biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi məqsədilə iki ölkə arasında Biznes Şurasının yaradılması təklif olunub.
"Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bu təkliflə iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasında çıxış edib.
"Azərbaycan-Latviya Birgə Biznes Şurasının yaradılması kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri arasında əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verə bilər. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi üçün biznes forumların, B2B görüşlərin təşkili, eləcə də qarşılıqlı biznes missiyalarının həyata keçirilməsi vacibdir", - o vurğulayıb.
A.Axundov əlavə edib ki, əməkdaşlıq kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və texnologiya transferi ilə yanaşı, "yaşıl iqtisadiyyat" sahəsində də genişləndirilə bilər: "Latviyanın meşələrin bərpası və yaşıllaşdırma sahəsində təcrübəsi Azərbaycanda, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tətbiq oluna bilər".