    Азербайджан и Казахстан обсудили ТМТМ и производство локомотивов для АЖД

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 15:15
    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с главой "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Талгатом Алдыбергеновым вопросы увеличения объемов перевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ).

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу КТЖ, встреча состоялась в Баку в рамках заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

    "Стороны также обсудили детали межправительственного соглашения о повышении статуса ТМТМ, вопросы закупок у Азербайджана судов для перевозки грузов в Каспийском море, производства локомотивов на казахстанском заводе для нужд ЗАО "Азербайджанские железные дороги"", - говорится в информации.

    Кроме того, Алдыбергенов провел переговоры с председателем ЗАО "АЖД" Ровшаном Рустамовым, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы развития Среднего коридора и укрепления взаимодействия в сфере мультимодальных перевозок.

    ТМТМ КТЖ АДЖ Азербайджанские железные дороги Рашад Набиев Средний коридор
    Azerbaijan, Kazakhstan mull Trans-Caspian International Transport Route

