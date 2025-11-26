İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qazaxıstan Azərbaycana taxıl tədarükünü 25 dəfə artırıb

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 15:50
    Qazaxıstan Azərbaycana taxıl tədarükünü 25 dəfə artırıb

    "Qazaxstan Dəmir Yolları" Azərbaycana taxıl tədarükünü 25 dəfə artıraraq artıq 600 min ton daşıyıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Qazaxstan Dəmir Yolları"nın mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub.

    Bakıya səfər çərçivəsində "Qazaxstan Dəmir Yolları"nın rəhbərliyi MDB və Baltikyanı ölkələrin dəmiryolu idarələrinin rəhbərlərinin iclasında iştirak edib, həmçinin "Birləşmiş nəqliyyat-logistika şirkəti - Avrasiya dəmiryolu alyansı" SC səhmdarlarının görüşü keçirilib. Görüşdə şirkətin inkişafının strateji istiqamətləri müzakirə edilib.

    "Əsas diqqət "Çin-Avropa-Çin" marşrutunun rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, konteyner daşımalarının payının genişləndirilməsinə, həmçinin Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) çərçivəsində inteqrasiya olunmuş multimodal həllərin tətbiqinə yönəldilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Tərəflər tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, koordinasiyanın gücləndirilməsi və Avrasiya marşrutunun effektivliyi və cəlbediciliyinin artırılmasına yönəlmiş təşəbbüslərin birgə həyata keçirilməsinə dair ümumi istəklərini təsdiqləyiblər.

    Həmçinin bildirilib ki, MDB-nin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası çərçivəsində Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "Qazaxstan Dəmir Yolları"nın rəhbəri Talqat Aldıbergenov ilə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM, Orta Dəhliz) üzrə daşımaların həcminin artırılmasını müzakirə edib.

    "Tərəflər TBNM-in statusunun yüksəldilməsi ilə bağlı hökumətlərarası sazişin detallarını müzakirə ediblər. Eyni zamanda, Xəzər dənizində yükdaşıma üçün gəmilərin Azərbaycandan alınması və ADY üçün lokomotivlərin Qazaxıstan zavodunda istehsalı məsələləri müzakirə olunub", - məlumatda qeyd edilib.

    Bundan əlavə, T.Aldıbergenov ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmovla da danışıqlar aparıb. Görüşdə Orta Dəhlizin inkişafı və multimodal daşımalar sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə olunub.

    ADY Azərbaycan Rəşad Nəbiyev Rövşən Rüstəmov Orta Dəhliz "Qazaxstan Dəmir Yolları"
    Казахcтан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз
    Azerbaijan, Kazakhstan mull Trans-Caspian International Transport Route

    Son xəbərlər

    19:05

    Səfirlik: Gürcüstan saxlanılan Azərbaycan TIR-ları ilə bağlı məsələnin qısa müddətdə həll olunacağına söz verib

    Xarici siyasət
    18:57
    Foto

    Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb

    Hadisə
    18:52

    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    18:46

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

    Media
    18:19

    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    18:14

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:12

    Türkiyədə FETO ilə mübarizə çərçivəsində Silahlı Qüvvələrdən 24 min nəfər xaric edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti