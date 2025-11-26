Qazaxıstan Azərbaycana taxıl tədarükünü 25 dəfə artırıb
- 26 noyabr, 2025
- 15:50
"Qazaxstan Dəmir Yolları" Azərbaycana taxıl tədarükünü 25 dəfə artıraraq artıq 600 min ton daşıyıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Qazaxstan Dəmir Yolları"nın mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub.
Bakıya səfər çərçivəsində "Qazaxstan Dəmir Yolları"nın rəhbərliyi MDB və Baltikyanı ölkələrin dəmiryolu idarələrinin rəhbərlərinin iclasında iştirak edib, həmçinin "Birləşmiş nəqliyyat-logistika şirkəti - Avrasiya dəmiryolu alyansı" SC səhmdarlarının görüşü keçirilib. Görüşdə şirkətin inkişafının strateji istiqamətləri müzakirə edilib.
"Əsas diqqət "Çin-Avropa-Çin" marşrutunun rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, konteyner daşımalarının payının genişləndirilməsinə, həmçinin Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) çərçivəsində inteqrasiya olunmuş multimodal həllərin tətbiqinə yönəldilib", - məlumatda qeyd olunub.
Tərəflər tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, koordinasiyanın gücləndirilməsi və Avrasiya marşrutunun effektivliyi və cəlbediciliyinin artırılmasına yönəlmiş təşəbbüslərin birgə həyata keçirilməsinə dair ümumi istəklərini təsdiqləyiblər.
Həmçinin bildirilib ki, MDB-nin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası çərçivəsində Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "Qazaxstan Dəmir Yolları"nın rəhbəri Talqat Aldıbergenov ilə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM, Orta Dəhliz) üzrə daşımaların həcminin artırılmasını müzakirə edib.
"Tərəflər TBNM-in statusunun yüksəldilməsi ilə bağlı hökumətlərarası sazişin detallarını müzakirə ediblər. Eyni zamanda, Xəzər dənizində yükdaşıma üçün gəmilərin Azərbaycandan alınması və ADY üçün lokomotivlərin Qazaxıstan zavodunda istehsalı məsələləri müzakirə olunub", - məlumatda qeyd edilib.
Bundan əlavə, T.Aldıbergenov ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmovla da danışıqlar aparıb. Görüşdə Orta Dəhlizin inkişafı və multimodal daşımalar sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı aktual məsələlər müzakirə olunub.