Азербайджан и Иордания обсудили совместные проекты в сфере градостроительства

Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и мэр муниципалитета Большого Аммана Юсеф аш-Шаварба в ходе встречи обсудили возможности сотрудничества в области городского управления и градостроительства.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в области градостроительства и городского управления, а также реализацию совместных проектов", - говорится в сообщении.