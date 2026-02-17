Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Иордания обсудили совместные проекты в сфере градостроительства

    Инфраструктура
    • 17 февраля, 2026
    • 15:42
    Азербайджан и Иордания обсудили совместные проекты в сфере градостроительства

    Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и мэр муниципалитета Большого Аммана Юсеф аш-Шаварба в ходе встречи обсудили возможности сотрудничества в области городского управления и градостроительства.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

    "В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в области градостроительства и городского управления, а также реализацию совместных проектов", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Иордания Шахин Абдуллаев градостроительство городское управление Юсеф аш-Шаварба
    Azərbaycan və İordaniya şəhərsalma sahəsində birgə layihələri müzakirə edib
    Azerbaijan and Jordan discuss joint urban development projects
    Лента новостей