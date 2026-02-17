Азербайджан и Иордания обсудили совместные проекты в сфере градостроительства
Инфраструктура
- 17 февраля, 2026
- 15:42
Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и мэр муниципалитета Большого Аммана Юсеф аш-Шаварба в ходе встречи обсудили возможности сотрудничества в области городского управления и градостроительства.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией в области градостроительства и городского управления, а также реализацию совместных проектов", - говорится в сообщении.
Последние новости
16:38
Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результатФинансы
16:32
Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничестваВ регионе
16:29
В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"Финансы
16:27
Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрывВ регионе
16:24
Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апрелеДругие страны
16:09
В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"Kультурная политика
16:09
ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписаниеФинансы
16:05
Фото
Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничестваФинансы
16:04
Фото