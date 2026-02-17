İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan və İordaniya şəhərsalma sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 17 fevral, 2026
    • 15:54
    Azərbaycan və İordaniya şəhərsalma sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və Böyük Əmman Bələdiyyəsinin meri Yusif əş-Şavarba görüş zamanı şəhər idarəçiliyi və şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla İordaniya arasında şəhərsalma və şəhər idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini, eləcə də birgə layihələrin icrasını müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Azərbaycan İordaniya əməkdaşlıq
    Азербайджан и Иордания обсудили совместные проекты в сфере градостроительства
    Azerbaijan and Jordan discuss joint urban development projects

