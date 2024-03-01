Азербайджан и IFC обсудили реализацию новых проектов по развитию водной инфраструктуры

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили развитие сотрудничества и реализацию новых проектов в сфере водной инфраструктуры.

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили развитие сотрудничества и реализацию новых проектов в сфере водной инфраструктуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Обсуждения состоялись в рамках встречи председателя госагентства Заура Микаилова с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией IFC.

Микаилов проинформировал представителей IFC о реализованных в Азербайджане проектах по развитию водной инфраструктуры. Он отметил, что часть проектов была реализована при поддержке международных финансовых организаций.

По его словам, сотрудничество с международными финансовыми организациями приобретает особое значение с учетом необходимости эффективного использования водных ресурсов на фоне климатических изменений.

Региональный старший менеджер IFC по инфраструктуре и природным ресурсам в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Шерил Эдлесон Хэнвей в свою очередь отметила, что представляемая ею организация поддерживает финансирование важных проектов по развитию и инвестициям в частном секторе в развивающихся странах.

Участники встречи также обсудили деятельность IFC в Азербайджане и регионе в целом, провели обмен мнениями по вопросам потенциального сотрудничества. Стороны отметили, что дальнейшее развитие сотрудничества в сфере водных ресурсов будет способствовать укреплению двусторонних отношений.