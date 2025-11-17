Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи с министром экономики и инноваций Габона Марком-Александром Думбой, находящимся в Азербайджане для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).