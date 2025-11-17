Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер
Инфраструктура
- 17 ноября, 2025
- 14:04
Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети X.
Обсуждения состоялись в ходе встречи с министром экономики и инноваций Габона Марком-Александром Думбой, находящимся в Азербайджане для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).
Последние новости
14:39
Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом ростеДругие страны
14:36
В Нигерии боевики похитили 25 школьницДругие страны
14:33
Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решенияНаука и образование
14:33
Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру АзербайджанаПроисшествия
14:26
Зеленский и Макрон подписали письмо о намеренияхДругие страны
14:25
Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативыИКТ
14:21
Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участниковИКТ
14:21
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрожденияВнешняя политика
14:19