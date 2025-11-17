Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Инфраструктура
    • 17 ноября, 2025
    • 14:04
    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер

    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети X.

    Обсуждения состоялись в ходе встречи с министром экономики и инноваций Габона Марком-Александром Думбой, находящимся в Азербайджане для участия во Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).

    Рашад Набиев Марк-Александр Думба Габон Азербайджан
    Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Gabon discuss cooperation directions

    Последние новости

    14:39

    Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом росте

    Другие страны
    14:36

    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Другие страны
    14:33

    Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решения

    Наука и образование
    14:33

    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    14:26

    Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях

    Другие страны
    14:25

    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    ИКТ
    14:21

    Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участников

    ИКТ
    14:21

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    14:19

    Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

    ИКТ
    Лента новостей