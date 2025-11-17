Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
İnfrastruktur
- 17 noyabr, 2025
- 13:39
Azərbaycan və Qabon arasında bir sıra sahə üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
Onun sözlərinə görə, müzakirələr Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransında (WTDC-25) iştirak etmək məqsədilə Azərbaycanda səfərdə olan Qabonun iqtisadiyyat və innovasiya naziri Mark Aleksandre Doumba ilə görüşdə aparılıb.
