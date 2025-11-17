İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Qabon arasında bir sıra sahə üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müzakirələr Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransında (WTDC-25) iştirak etmək məqsədilə Azərbaycanda səfərdə olan Qabonun iqtisadiyyat və innovasiya naziri Mark Aleksandre Doumba ilə görüşdə aparılıb.

    Azərbaycan Qabon Rəşad Nəbiyev WTDC-25
    Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер
    Azerbaijan, Gabon discuss cooperation directions

    Son xəbərlər

    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    13:42

    Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindir

    Elm və təhsil
    13:39

    Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    13:37

    Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"

    İnfrastruktur
    13:33
    Foto

    Əhmədlidəki sürüşmə hadisəsindən sonra yamacda yeni çatlar aşkarlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti