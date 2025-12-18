WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Nikol Paşinyan 10 yepiskopun katolikosun taxtdan çəkilməsinə dair tələbini müsbət qarşılayır

    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 14:35
    Nikol Paşinyan 10 yepiskopun katolikosun taxtdan çəkilməsinə dair tələbini müsbət qarşılayır

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin taxtdan imtina etməsi zəruriliyi barədə 10 yepiskopun bəyanatını müsbət qarşılayıb.

    Bu barədə "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir.

    "Bu gün (Eçmiadzində - red.) toqquşma ehtimalını istisna edirəm. Ermənistan hüquq-mühafizə orqanları bütün təhdidləri neytrallaşdırmaq üçün hər cür imkana malikdir", - Nikol Paşinyan jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kilsənin bərpa olunması və böhranın aradan qaldırılması bütün ermənilərin katolikosunun taxtdan imtinası olmadan mümkün deyil.

    "Erməni Apostol Kilsəsi Krtriç Nersisyandan (II Qaregin - red.) və kilsəni ələ keçirən təriqətçilər qrupundan qorunmalıdır. Krtriç Nersisyan və onun əhatəsi kilsəni ələ keçirmiş təriqətçilərdir", - Baş nazir vurğulayıb.

    Nikol Paşinyan 10 yepiskopun hərəkətlərinə rəhbərlik etmədiyini, lakin onların bəyanatını müsbət qarşıladığını və dəstəklədiyini söyləyib.

    Ermənistan Erməni Apostol Kilsəsi
    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    Son xəbərlər

    15:08

    Ermənistan Britaniya ilə strateji tərəfdaşlığa keçidi müzakirə edir

    Region
    15:07

    Arif Əsədov: "Sabah" psixoloji cəhətdən "Qarabağ"dan üstündür"

    Futbol
    15:06

    Azərbaycan və Türkiyə hərbi əlaqələrin daha da genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hərbi
    14:56

    Kəmaləddin Heydərov: Azərbaycan-Qətər əməkdaşlığının gücləndirilməsi üçün böyük imkanlar var

    Xarici siyasət
    14:55
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XV turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    Futbol
    14:55

    Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun Himayəçilik Şurasının iclası keçirilib

    Din
    14:54

    EDB Azərbaycan üçün makroalətlər kompleksi hazırlayacaq

    Maliyyə
    14:52
    Foto

    Qətərin Milli Günü münasibətilə Bakıda rəsmi qəbul keçirilib

    Xarici siyasət
    14:50

    Rusiya Bakının qoşulduğu təşəbbüslərə can atır - Mərkəzi Asiya dialoqunda yeni güc balansı - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti