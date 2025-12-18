Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    18 декабря, 2025
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление 10 епископов о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина II.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Пашинян заявил журналистам.

    "Я исключаю возможность столкновений сегодня (в Эчмиадзине - ред.). Правоохранительные органы Армении имеют все возможности для нейтрализации всяких угроз", - сказал Пашинян журналистам в четверг.

    По его словам, оздоровление церкви и преодоление кризиса невозможно без ухода Католикоса всех армян.

    "Армянская апостольская церковь (ААЦ) должны быть защищена от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Гарегина Второго - ред.) и группы сектантов, захвативших церковь. Ктрич Нерсисян и его узкий круг - это сектанты, которые захватили церковь", - сказал Пашинян.

    Он отметил, что не руководит действиями 10 епископов, но приветствует и поддерживает их заявление.

