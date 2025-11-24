Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу
- 24 ноября, 2025
- 18:58
Председатель Азербайджанских железных дорог Ровшан Рустамов провел встречу с руководителем Эстонских железных дорог (AS Eesti Raudtee) Кайдо Циммерманном.
Как сообщает Report, стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества в увеличении грузопотока из Китая в Европу по международным коридорам, проходящим через Азербайджан.
Ровшан Рустамов отметил, что опыт Эстонии в области цифровых решений и умной логистики создает возможности для совместных инициатив, а стратегическое положение Азербайджана в отношении Среднего коридора обеспечивает Эстонии и в широком спектре Балтийскому региону эффективный доступ в Центральную Азию и Китай.
Было отмечено, что азербайджанская сторона в последнее время предприняла важные шаги, поддерживающие развитие Среднего коридора.
Руководитель Эстонских железных дорог Циммерманн высоко оценил проделанную работу и заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с АЖД.
Стороны выразили уверенность, что более широкое сотрудничество усилит транспортную связь на региональном уровне и внесет вклад в современную, эффективную и устойчивую транспортную систему, соединяющую Европу и Азию.