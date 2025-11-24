Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу

Председатель Азербайджанских железных дорог Ровшан Рустамов провел встречу с руководителем Эстонских железных дорог (AS Eesti Raudtee) Кайдо Циммерманном.

Как сообщает Report, стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества в увеличении грузопотока из Китая в Европу по международным коридорам, проходящим через Азербайджан.

Ровшан Рустамов отметил, что опыт Эстонии в области цифровых решений и умной логистики создает возможности для совместных инициатив, а стратегическое положение Азербайджана в отношении Среднего коридора обеспечивает Эстонии и в широком спектре Балтийскому региону эффективный доступ в Центральную Азию и Китай.

Было отмечено, что азербайджанская сторона в последнее время предприняла важные шаги, поддерживающие развитие Среднего коридора.

Руководитель Эстонских железных дорог Циммерманн высоко оценил проделанную работу и заявил о заинтересованности в расширении сотрудничества с АЖД.

Стороны выразили уверенность, что более широкое сотрудничество усилит транспортную связь на региональном уровне и внесет вклад в современную, эффективную и устойчивую транспортную систему, соединяющую Европу и Азию.