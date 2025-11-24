İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rövşən Rüstəmov: "Orta Dəhliz Baltik regionu üçün Mərkəzi Asiya və Çinə səmərəli çıxış təmin edir"

    İnfrastruktur
    • 24 noyabr, 2025
    • 18:20
    Rövşən Rüstəmov: Orta Dəhliz Baltik regionu üçün Mərkəzi Asiya və Çinə səmərəli çıxış təmin edir

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY), ölkə ərazisindən keçən beynəlxalq dəhlizlər üzərindən Çindən Avropaya yük axınının artırılması istiqamətində Estoniya Dəmir Yolları ("AS Eesti Raudtee") ilə daha sıx əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report xəbər verir ki, bu barədə ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmovun Estoniya Dəmir Yollarının rəhbəri Kaido Zimmermannla keçirdiyi görüşdə bildirilib.

    R. Rüstəmov Estoniyanın dəmir yolu sahəsində rəqəmsal həllər və ağıllı logistika üzrə təcrübəsinin birgə təşəbbüslər üçün imkanlar yaratdığını, Azərbaycanın Orta Dəhlizlə bağlı strateji mövqeyinin Estoniya və geniş spektrdə Baltik regionu üçün Mərkəzi Asiya və Çinə səmərəli çıxışı təmin etdiyini bildirib.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan tərəfindən son dövrlərdə Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyən mühüm addımlar atılıb. Belə ki, Bakı–Tbilisi–Qars xəttinin yükburaxma gücü illik 5 milyon tona çatdırılıb, Bakı Limanının ADY-yə inteqrasiyası ilə multomodal yükdaşımalar sürətlənib, həmçinin Gürcüstan və Qazaxıstanla əməkdaşlıq çərçivəsində bu dəhlizin inkişafı üçün birgə müəssisə təsis edilib.

    K. Zimmermann görülən işləri yüksək qiymətləndirib, ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildirib.

    Tərəflər daha geniş əməkdaşlığın regional müstəvidə də nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcəyinə və Avropa ilə Asiyanı birləşdirən müasir, effektiv və dayanıqlı nəqliyyat sisteminə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə ediblər.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Rövşən Rüstəmov Estoniya Dəmir Yolları Kaido Zimmermann Orta Dəhliz Bakı–Tbilisi–Qars Mərkəzi Asiya Çin
    Foto
    Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу

    Son xəbərlər

    19:27

    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    19:17

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib

    Komanda
    19:15

    Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:07

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    Region
    19:02

    ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    18:56

    Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək

    Region
    18:53

    Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİ

    Hadisə
    18:50

    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti